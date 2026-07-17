Haberler Yaşam Haberleri Van Kültür Yolu Festivali'nde altıncı gün
Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:53

Van Kültür Yolu Festivali'nde altıncı gün

Van Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde geleneksel el sanatları sergileri, kültürel mirası yaşatan atölyeler, edebiyat söyleşileri ve Fatma Turgut konseri sanatseverleri bir araya getirdi. Festival, 19 Temmuz'a kadar farklı etkinliklerle devam edecek.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
Van Kültür Yolu Festivali’nde altıncı gün
  • ABONE OL

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde kültür, sanat ve müziği aynı çatı altında buluşturdu. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sergiler, atölyeler, söyleşiler ve konserler, her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisini gördü.

GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALI OLARAK TANITILDI

Festival kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Kanaviçe Atölyesi'nde katılımcılar, etamin üzerine işleme tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Renk ve desen seçimi, iplik kullanımı ile temel dikiş tekniklerinin anlatıldığı etkinlikte, geleneksel kanaviçe sanatının incelikleri aktarıldı. Van Müzesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Bebek Yapımı Atölyesi'nde ise bez bebeklerin üretim aşamaları tanıtıldı. Katılımcılar, doğal malzemelerle hazırlanan bebeklerin dikim süreçlerini ve yöresel kıyafetlerin hazırlanışını deneyimlerken, bu geleneğin kültürel miras açısından taşıdığı önem hakkında da bilgi aldı. Çömlek Atölyesi'nde ise katılımcılar, Anadolu'nun en eski el sanatlarından biri olan çömlekçiliğin temel üretim tekniklerini deneyimledi. Toprağın şekillendirilmesinden eserin ortaya çıkışına kadar geçen süreç uygulamalı olarak anlatıldı.

EL SANATLARI SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde üçüncü kez ziyaretçilerle buluşan Geleneksel El Sanatları Sergisi de festivalin ilgi gören duraklarından biri oldu. Savatlı Van gümüşleri, Norduz yününden dokunan kumaşlar ve kentin geleneksel el sanatlarına ait birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyle, bölgenin zengin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Festival kapsamında İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Bir Hikâye, Bir Kahraman: Nim" söyleşisinde yazar Emrah Atiş, yazarlık serüveni, karakter oluşturma süreçleri ve kurgu tekniklerine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Söyleşi, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Aile ve Okuma Kültürü" söyleşisinde ise yazar Erdal Şahin, çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemi ile ailelerin bu süreçte üstlenebileceği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FATMA TURGUT FESTİVAL SAHNESİNDE

Festivalin akşam programında sahne alan Fatma Turgut, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, "Pembe Mezarlık" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de konser boyunca şarkılara eşlik etti. Güçlü sahne performansıyla beğeni toplayan Turgut, festivalin altıncı gününü müzik dolu bir atmosferle tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Kültür Yolu Festivali'nde altıncı gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA