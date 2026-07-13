Van Kültür Yolu Festivali’nde renkli başlangıç

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında atölye, söyleşi, fotomaraton ve çocuk etkinlikleri yapıldı. Festival çerçevesinde Van Müzesi'nde açılan Çorap Örme Atölyesi, Anadolu'nun örücülük geleneğini uygulamalı olarak katılımcılarla buluşturdu. Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Seramik' programında ise Van'ın somut olmayan kültürel miras unsurlarından seramiksanatı ele alındı.

FOTOMARATON VAN

Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda kentin dört bir yanını gezen katılımcılar, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve gündelik yaşamı objektiflerine taşıdı. 'FotoMaraton Çocuk' etkinliğinde ise 8-13 yaş arasındaki çocuklar, aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde Van sokaklarını keşfe çıktı. İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Van İncisi: Sayfalar Arasındaki Van Macerası" etkinliğinde de yazar Zeynep Uzun, çocuklarla buluştu. Van kedisi, inci kefali ve Akdamar Adası üzerinden kentin doğal ve kültürel değerlerinin anlatıldığı etkinlikte çocuklar, kitapların rehberliğinde Van'ın hikayesini keşfetti. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği'nin yeni durağı Van oldu. Etkinlik, ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor.