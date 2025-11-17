Van ve Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: Toplam 324 kilo ele geçirildi!

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, bir evin kümesinde çuvallar içine saklanmış 35 kilogram eroin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirdi. İHA destekli operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.