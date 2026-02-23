Van ve Hakkari’de uyuşturucu satıcılarına darbe: 406 kilo ele geçirildi

Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 271 kg Metamfetamin, 96 kg Skunk, 39 kg Esrar olmak üzere toplam 406 kg uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu imalatçısından, satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.