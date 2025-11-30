Van Zernek Barajı’nda yaşanan kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı

Plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Zernek Baraj Gölü'ne düştü. Araçta toplam 3 kişinin bulunduğu ve yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Olay yerine yönlendirilen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gölde yaptıkları çalışmalar sonucunda araca ulaştı. Araçta bulunan ve yaşamını yitiren kişilerin kimlikleri de netleşti. Yüksekova nüfusuna kayıtlı Cihat Durna ve Rohjat Durgun hayatını kaybederken, Furkan Özdemir için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bölgedeki ekipler hem kara hem de su altı çalışmalarıyla kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba harcıyor. Kazanın oluş şekline ilişkin soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.