Van’a vizyon katan projeler

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Van'ı Türkiye'nin en güçlü illerinden biri haline getirmek için dev projeler hayata geçiriliyor. Göreve başladığı ilk günden bu yana Van'ın sorunları ve Vanlıların taleplerini karşılamak için yoğun bir mesai harcayan Vali Ozan Balcı, eğitim, sağlık, tarım, turizm, ekonomi, sosyal yaşam, güvenlik, spor ve altyapı gibi birçok alanda belirtilen görüşler ışığında kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak işleri belirledi.Eğitime büyük önem veren ve Van'ın bir numaralı işinin eğitim olduğunu vurgulayan Vali Balcı, Van'ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için kolları sıvadı. Kısa sürede önemli projeler hayata geçiren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, prestij projelerinden olan ve Van Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Etüt Van Projesi kapsamında 13 ilçedeki 290 kurs merkezinde 3 bin 700 öğretmen yaklaşık 60 bin öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyor. Etüt Van Projesinde hedef 5 yıl içerisinde akademik başarıyı ilk 5'e getirmek. Proje kapsamında alanında uzman öğretmenler görev alırken, ücretsiz materyal desteği sağlanıyor.Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (MATBİL) projesi ile geleceğin matematikçileri yetiştirilecek. Alanında uzman profesörlerin eğitim verdiği öğrencilerin, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılar elde etmesi hedefleniyor.Ayrıca 'Kitabın Yeni Başkenti Van' sloganıyla Vali Balcı tarafından başlatılan Kitap Van Projesi kapsamında ilk olarak Vanlı öğrenciler TÜBİTAK yayınlarıyla buluştu. Van'daki bütün okullara 250 bin TÜBİTAK kitabı hediye edildi. Vali Ozan Balcı, 1 milyon olan kitap hedefini 2 milyona çıkararak, Van'daki okul kütüphanelerini donatacaklarını ve Türkiye'nin en zengin kitaplarına sahip kütüphanelerin Van'daki okullarda olacağını ifade etti. Böylece Van'da okuma kültürünü yerleştireceklerini ifade eden Vali Balcı, kente yeni bir İl Halk Kütüphanesi, 256 kütüphane ile 13 ilçeye anne bebek kütüphaneleri kazandıracaklarını söyledi. Bu sayede okuma alışkanlığının küçük yaşta başlaması amaçlanıyor.Vanlıları Van Gölü ile buluşturmak için yeni yollar ve mesire alanları yapılıyor. Bu kapsamda Vanlıların 50 yıllık hayali olan 11 kilometrelik sahil yolu tamamlanıyor. Yol boyunca 1100 dönümlük alanın rekreasyonu yapılarak mesire alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılarla vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu yıl yapılan çalışmalarla sathi kaplaması yapılan yol, olası çökmelerin ardından önümüzdeki sezon sıcak asfalta kavuşacak. Ayrıca Van'a kazandırılan 30 metre genişliğinde ve 3'er şeritten oluşan, üstyapı ve peyzajıyla göz kamaştıran uluslararası standartlardaki Hatuniye Caddesi trafiğe açıldı. 2 kilometrelik yol Eski Kale Yoluyla birleşerek, Tarihi Van Kalesi'nin güneyinden Van Gölü sahiline alternatif ulaşım sağlıyor.Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği çalışmaları yaz kış demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor. 100 iş makinesi ve 120 personel ile yapılan çalışmalarda bugüne kadar 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi'nce dip çamuru temizleme çalışmaları başlatıldığını söyledi. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Sahil kısmında başlatılan 1. Etap'taki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. Etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. Etap'ta ise çalışmalar sürüyor.