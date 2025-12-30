Van’da 16 yaşındaki sürücü Ümran’ı hayattan koparmıştı: Hız sınırı 50 km, maganda 113 km! İşte istenen ceza...

'CEZA 60 YIL OLSA DA ACIMIZ SOĞUMAYACAK'

Duruşma sonrası konuşan Erhan Öksüzoğlu, hız sınırının 50 kilometre olduğu yerde aracın 113 kilometre hızla kendilerine çarpması sonucu eşini kaybettiğini belirterek, "Yaşamış olduğumuz bu süreçte herhangi bir mahkememiz olmadan, galiba çocuk olduğu için tahliye kararı verilmişti. Daha sonra eşimin bu kazada vefat ettiğinden dolayı değil, ev hapsini ihlal ettiğinden dolayı tekrardan tutuklama kararı verildi. Bugün de mahkeme karara bağladı ve sanığa 6 yıl ceza verdi. Acımız büyük. Verilen ceza 60 yıl olsa da acımızı soğutmayacak. İnşallah bu tarz olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.