Van’da 4 ilçede eğitime kar engeli

Van'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 4'e yükseldi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, Çaldıran, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 10 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kararın; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerini de kapsadığı bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÖZALP

Özalp Kaymakamlığı da ilçede devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kararın, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri gibi kurumları da kapsadığı aktarıldı.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı açıklandı.

ÇALDIRAN

Çaldıran ilçesinde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçedeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

MURADİYE

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ilçede resmi/özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

SARAY

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçede resmi/özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca kararın RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil olmak üzere tüm kurumları kapsadığı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında, engelli ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.