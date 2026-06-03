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Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:08

Van’da acı kaza! Otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Küçükbaş hayvanlarını otlatırken karşıya geçirmeye çalışan 50 yaşındaki Musa Tunç ve 19 yaşındaki oğlu Yusuf Tunç’a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Musa Tunç kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken oğlu Yusuf’un tedavisi devam ediyor. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Van’da acı kaza! Otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı.

BABA SU KANALINA OĞLU YOL KENARINA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#VAN #KAZA

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Van’da acı kaza! Otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
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