Van’da acı kaza! Otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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