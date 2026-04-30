Van'da başıboş köpek dehşetinde kan donduran detay: Anbean kameraya yansımış! Küçük çocuk hayatını kaybetmişti...

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, A.Ö.'nün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.
DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saray Belediyesi bünyesinde çalışan bir personelin gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının müfettiş görevlendirdiği köpek dehşetinin yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anı saniye saniye görüntülere yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.