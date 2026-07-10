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Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:05

Van’da düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi

Van'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Van’da düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi

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Van’da düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi
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