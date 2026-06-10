Van’da faciadan dönüldü! Binadan beton parçaları koptu: Caddede yürüyenler son anda kurtuldu

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları bir anda kaldırıma düştü.
PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.