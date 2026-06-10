Van’da faciadan dönüldü! Binadan beton parçaları koptu: Caddede yürüyenler son anda kurtuldu

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu