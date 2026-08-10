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Giriş Tarihi: 10.08.2026 17:52

Van'da feci kaza: Takla atan araçta 4 kişi yaralandı!

Van-Erciş kara yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Van’da feci kaza: Takla atan araçta 4 kişi yaralandı!
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Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Gedikbulak Mahallesi civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Van'da feci kaza: Takla atan araçta 4 kişi yaralandı!
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