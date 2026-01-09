Haberler Yaşam Haberleri Van'da iç ısıtan görüntüler: Kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içtiler!
Giriş Tarihi: 9.01.2026 11:54

Van'ın Erciş ilçesinde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken; esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti.

DHA Yaşam
Kentte geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.

'MÜŞTERİ SAYIMIZ ARTTI'

Kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönüşürken; ilçede esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti. İlçede 20 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Fırat Kandemir, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı merkezde yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı. Biz de bazı esnaf arkadaşlarla işletmemin önündeki boş alanda masa kurduk, etrafını kar kütleleriyle ördük. Bu ilginç görüntü çevredeki insanların da dikkatini çekti. Çalışmamızdan sonra müşteri sayımız arttı" dedi.

