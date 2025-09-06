Van’da iki kardeşe kanlı pusu: Araçlarında kurşun yağmuruna tutuldular!

Van'ın Erciş ilçesinde, Vanyolu Caddesi üzerindeki işlettikleri kafenin önünde, kendilerine ait hafif ticari araçta oturan Musa Demir ve kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı. Olay yerine bir araçla gelen saldırganlar, silahlı saldırının ardından aynı araçla kaçtı.

ABİ OLAY YERİNDE KARDEŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı. Ağır yaralı Mehmet Demir, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.