Van’da ’izinsiz kazı’ operasyonu: 5 şüpheliye suçüstü!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi Salik mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Z.S., (57), Y.S., (41), F.E., (43), F.S., (28) ve M.B.'yi (58) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı aramada; 2 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 halat, 1 şerit metre, 9 kemik parçası ve 8 adet pişmiş toprak kap parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.