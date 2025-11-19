Van’da otoparktaki araç alev aldı: 7 katlı binada mahsur kaldılar! 29 kişi dumandan etkilendi

Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktığı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı.
BİRÇOK KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI
Binada yaşayanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müd ahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını saran duman nedeniyle birçok kişi binada mahsur kaldı. Binadakiler, itfaiyecilerin yangın merdivenleriyle tahliye edildi.
29 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale ederken, 20 kişi ise ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel s ağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.