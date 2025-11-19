Haberler Yaşam Haberleri Van'da otoparktaki araç alev aldı: 7 katlı binada mahsur kaldılar! 29 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:41

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 7 katlı binanın otoparkında çıkan yangında, dumandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale edildi, 20 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

DHA Yaşam
Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktı ğı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı.

BİRÇOK KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI

Binada yaşayanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ek ibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müd ahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını saran duman nedeniyle birçok kişi binada mahsur kaldı. Binadakiler, itfaiyecilerin yangın merdivenleriyle tahliye edildi.

29 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri, du mandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale ederken, 20 kişi ise ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel s ağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

