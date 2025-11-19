Van’da otoparktaki araç alev aldı: 7 katlı binada mahsur kaldılar! 29 kişi dumandan etkilendi

Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktı ğı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı.