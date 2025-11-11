Van’da talihsiz kaza | Yüksekten düştü beyin kanaması geçirdi: İmdadına jandarma helikopteri yetişti!

KISA SÜREDE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Bilinci kapalı halde Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin yapılan ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların acil müdahalesine rağmen hayati tehlikesi bulunan gencin ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Zorlu coğrafi şartları ve hastanın aciliyeti nedeniyle Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter devreye girdi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi bahçesinden alınan yaralı genç, jandarma helikopteriyle kısa sürede Van'a ulaştırılarak hastaneye teslim edildi.