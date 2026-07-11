Van’da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Festival kapsamında 11-19 Temmuz tarihlerinde konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Kentin gastronomi kültürü de 27 "Lezzet Noktası" ile ziyaretçilere tanıtılacak.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştü"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılışta yaptığı konuşmada, Urartulardan Asurlulara, Medlerden Perslere, Bizans'tan Selçuklulara ve Osmanlı'ya kadar çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağını gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Festivalin 2021 yılında tek şehirle başladığını anımsatan Alpaslan, şöyle konuştu: "2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün yedi bölge ve 26 şehirde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştü. Festival, kapsayıcılığı ve katılımcı sayısı itibarıyla dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor."

Festivalin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını ve yerel ekonomiye katkı sunduğunu belirten Alpaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erecek 234 günlük organizasyonla dünyanın en uzun soluklu festivallerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Van Kültür Yolu Festivali vizyonumuzun en güçlü adımlarından biri"

Van'ın kültür, sanat ve turizm vizyonunun en güçlü duraklarından biri olduğunu dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti: "Van; eşsiz doğası, köklü kültürü, güçlü sanat birikimi, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisiyle ülkemizin en müstesna şehirlerinden biridir. Bakanlığımızın son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sayesinde Van, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kayıtlı; çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye uzanan 13 özgün kültürel unsurla bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz."

Bu yıl gastronomiye özel önem verdiklerini belirten Alpaslan, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomiye özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu'nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağını; dünyaca ünlü Van kahvaltısını, otlu peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmak amacıyla 'Lezzet Noktası' projemizi hayata geçirdik. Alanında uzman gastronomi profesyonellerinden oluşan danışma kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Van'da 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik."

Festival kapsamında 8 mekanda 163 etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Alpaslan, konserler, sergiler, söyleşiler, uygulamalı atölyeler, FotoMaraton etkinliği ve çocuklara yönelik programların dokuz gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

"Bu yatırımlar, Van'ın geleceğine yapılan yatırımlardır"

Van Valisi Ozan Balcı ise Van'ın tarihi, kültürü, doğası ve çalışkan insanlarıyla çok kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü kez kentte düzenlenmesini önemsediklerini söyledi.

Balcı, şöyle konuştu: "Van; tarihi, kültürü, doğası ve çalışkan insanlarıyla çok kıymetli bir şehir. Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü kez kentimizde düzenlenmesini çok önemli buluyorum. Bu festival yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden ibaret değil; şehrimize hareketlilik, dinamizm ve enerji kazandırıyor, kültür ve turizmin gelişmesine katkı sunuyor."

Van'da eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre kadar önemli yatırımların sürdüğünü belirten Balcı, şunları kaydetti: "Van'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlıklarımızın desteğiyle eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da Cumhuriyet tarihinin en büyük kültür yatırımlarını ilimize kazandırıyor. Hoşap Kalesi, Çavuştepe, Gevaş ve Erciş Selçuklu mezarlıkları, Eski Van Şehri, tarihi camiler ve kümbetlerde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kent genelinde bebek ve çocuk kütüphaneleri açıldı, büyük kütüphane ve kültür merkezi projelerinde sona gelindi. Van, bugün nüfusuna oranla kütüphanelere en fazla üye olan ve en çok kitap ödünç alan illerden biri konumuna ulaştı. Bu yatırımlar, Van'ın geleceğine yapılan yatırımlardır."

"Kültür Yolu Festivali'nin Van'da düzenlenmesini kentimiz adına önemli bir fırsat olarak görüyorum"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da festivalin üçüncü kez Van'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Van'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu: "Bugün Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü kez Van'da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Van, Urartular'dan Osmanlı'ya uzanan köklü tarihi ve medeniyet birikimiyle çok özel bir şehir. Bu kadim mirası yeniden ayağa kaldırmak için tarihi yapılarımızı restore ediyor, kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz."

Festivalin kente önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Kültür Yolu Festivali'nin Van'da düzenlenmesini kentimiz adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Festival; kültürden sanata, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar her kesime hitap ediyor, şehrimize hareketlilik kazandırıyor ve esnafımıza katkı sağlıyor. Elbette eksikler olabilir. Bunları da önümüzdeki yıllarda hep birlikte tamamlayacağız. Van'ın yanı sıra çevre illerden gelecek ziyaretçilerin de bu coşkuya ortak olmasını temenni ediyor, festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Alpaslan ve beraberindekiler, Van Müzesi'nde açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ile "Yaşayan Miras: Van Sergisi"ni gezdi.