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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:23

Van'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Van’da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçundan yasal işlem yapıldı" denildi.

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Van'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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