Haberler Yaşam Haberleri Van’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:20

Van’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Van’da kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin edilirken, kentteki öğrenci ve veliler olası bir kar tatili açıklamasına odaklandı. Peki, Van’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapıldı mı, son durum ne? İşte detaylar…

Van’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, özellikle yarın yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Van'da ise gece saatlerinden itibaren kar yağışının yer yer yoğun şekilde görülmesi öngörülüyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Van Valiliği'nden kar tatiline ilişkin bir açıklama yapıldı mı, son durum ne?

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdir de haberimizde olacaktır.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz