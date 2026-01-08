Van’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, özellikle yarın yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Van'da ise gece saatlerinden itibaren kar yağışının yer yer yoğun şekilde görülmesi öngörülüyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Van Valiliği'nden kar tatiline ilişkin bir açıklama yapıldı mı, son durum ne?