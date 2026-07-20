Vandallar 3 milyon yıllık mağaraya zarar verdi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldığı tespit edildi. Alanın koruma altında olduğunu olduğunu söyleyen işletmeci Nurcan Yılmaz, "Duvarı temizlik için kazımamız yasak. Mağaranın kendi içindeki orijinal çamuruyla sıvayarak bu kötü görüntüyü örtmeye çalışıyoruz. Yaşananlar çok üzücü" dedi. İnegöl'de Oylat Deresi'nin batı kıyısında yer alan 3 milyon yıllık Oylat Mağarası 750 metre uzunluğu, 95 metre yüksekliği ile bilinirken, Türkiye'nin de gezi alanı olarak en büyük ikinci mağarası konumunda. Dört mevsim değişmeyen 15 ila 18 derece arasındaki sabit sıcaklığı ile turistlerin de ilgisini çeken mağara, yılda 100 ila 350 bin arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.