Vanguard film konusu ve oyuncuları: Vanguard filmi nerede çekildi?

Vanguard filmi oyuncuları arasında Türk bir isim de yer alıyor. Adını ileri teknolojili bir güvenlik ajansından alan Vanguard konusu ile dikkat çekiyor. Yabancı sinema bu akşam ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Peki, Vanguard filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
VANGUARD KONUSU
Tang Huanting'in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer.
Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin'de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.
VANGUARD FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekim yerleri Zambiya , Dubai , Birleşik Arap Emirlikleri , Hindistan ve Londra olarak belirlendi. Ocak 2019'da Jackie Chan , film için jet ski içeren bir sahneyi çekerken neredeyse boğuluyordu. Chan'a 80 milyon yuan (yaklaşık 12 milyon dolar) ödendiği bildirildi.