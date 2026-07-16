Van’ın köklü kültürü ‘Festival’de

Türkiye Kültür Yolu Festivali
'nin 10. durağı olan Van
Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Geleneksel El Sanatları Sergisi'nde, savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara kadar kentin zengin el sanatları mirası görücüye çıktı. Giyim ve nakış ürünleri, deri çalışmaları ile halı ve kilimlerin de yer aldığı sergi, geleneksel üretim kültürünü gelecek kuşaklara aktardı. Ziyaretçiler, doğal taşları kullanarak kendi takılarını tasarladı. Van Müzesi'ndeki Keçe Atölyesi'nde ise keçenin üretim süreci, kullanım alanları ve Türk kültüründeki yeri uygulamalı olarak anlatıldı. İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ada'nın Dünyası Mavi Kapılı Ev" etkinliğinde çocuklar, kitap okuma, yaratıcı drama ve resim atölyelerine katıldı. Festival, 19 Temmuz'a kadar devam edecek.