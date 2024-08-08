Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Eyleme katılan baba Necmettin Biçer, gazetecilere, kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Yıllardır evladının yolunu gözlediğini belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2019'dan bu yana anne ve babalar evlat nöbeti tutuyor. Eyleme başladığımız günden bu yana 55 evladımıza kavuştuk. Dün bir evladımız daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Dağdaki gençlere sesleniyorum. Gelin devletimizin şefkatli ellerine teslim olun. Zaman kaybetmeyin. Dönen çocuklar ailelerinin yanında. Gülcan kızım sana da sesleniyorum. Gel devletimize teslim ol. Devletimiz güçlü ve merhametlidir."

Anne Nazlı Sancar ise yıllardır evlat hasreti çektiğini ifade etti.

Çocukları için verdikleri mücadeleyi asla bırakmayacaklarını vurgulayan Sancar, "6 yıldır DEM Parti'nin kapısındayım. Kızımı istiyorum. Bugün çok sevinçliyim. Bir evladımız daha terörün pençesinden kurtuldu. Kendi evladım kurtulmuş gibi sevindim. Bıçak kemiğe dayandı. PKK'dan korkmuyoruz. Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar buradan ayrılmayacağız." diye konuştu.