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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:53 Son Güncelleme: 13.09.2026 11:57

"Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü.

AA
Vanlı Kara Haydarın eşi Çağla Öz Tançalan Van’a götürüldü
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

#İSTANBUL

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"Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü
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