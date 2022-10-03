Vantilatör Kayışı Koparsa Ne Olur, Neden Kopar? V Kayışı Arızası Nasıl Anlaşılır, Hangi Gösterge Işığı Yanar?

Vantilatör kayışı koparsa ne olur sorusu pek çok araba kullanıcısının aklını kurcalıyor. Özellikle yeni otomobil sürücüleri bu konu hakkında detayları merak ediyor. Otomobil motorlarında V kayışı ve triger kayışı olmak üzere 2 kayış bulunur. Klima, direksiyon gibi parçalara elektrik iletimi sağlayan bu vantilatör kayışı neden kopar sorusu sizin için inceledik. V kayışı arızası nasıl anlaşılır, hangi gösterge ışığı yanar gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

VANTİLATÖR KAYIŞI NEDİR?

Araba motorunun krank dişlisinin ürettiği güçleri, aracın elektronik parçalarına ileten kayış, vantilatör kayışı olarak bilinir. Elektronik parçalar ise klima, direksiyon pompası gibi parçalardır. Vantilatör kayışı genellikle kaput açıldığı zaman sol tarafta yer alır. Üstelik değiştirilmesi de kolay olan bir parçadır.

V KAYIŞI NEDEN KOPAR?

V kayışı çeşitli sebeplerden dolayı kopabilir. İşte o sebepler:

Değişim sırasında gerginin sıkı durumda olması

Parçanın tam yerleştirilmemiş olması

Aracın fazla zorlanması

Klima kompresörünün kitlenmesi

Değişim sırasında kayışın değiştirilmemiş olması

VANTİLATÖR KAYIŞI KOPARSA NE OLUR?

Vantilatör kayışının kopması durumunda aşağıdaki durumlar meydana gelebilir:

V kayışının kopması durumunda araç aküsünü şarj edemez. Bu sebeple motor soğutması bozulur ve araba hararet yapar.

Eski tip hidrolik direksiyona sahip araçlarda, V kayışının kopması durumunda direksiyon sertleşir.

V KAYIŞI ARIZASI NASIL ANLAŞILIR?

V kayışında bir arıza meydana geldiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki durumlara dikkat edebilirsiniz:

Özellikle soğuk havalarda araç ilk çalıştırıldığı zaman 10 ila 20 saniye kadar bir sürtme sesi geliyorsa,

Akü şarj lambası sönmüyorsa ya da geç sönüyorsa,

Araç çalışır durumdayken kaput açıldığında motorun sol tarafından sürtme sesi geliyorsa,

Kayışta gözle görülür bir ayrılma, parçalanma, eskime olmuşsa

V kayışında arıza var demektir.

V KAYIŞI KOPAN ARABA GİDER Mİ?

V kayışı kopan bir araba eğer akü dolu ise bir süre çalışır. Akünün şarjı bittiğinde ise çalışma gerçekleştirmez.