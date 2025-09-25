"Var Böyle Tipler" adlı kanal ile tanınmışlardı! Talu çiftinin yargılandığı davada şok gelişme

Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. 13 kişiyi toplamda reklam 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları tespit edilirken Kıvanç Talu ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 195'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Talu çifti bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Ertan Koç, müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"EKONOMİK KRİZDEN ÖDEMELERİ YAPAMADIK"
Duruşmada Kıvanç Talu, "ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak amacıyla alınan paralardır. Kendimiz bu reklam işinden elde ettiğimiz karı elde edince müştekilere ödemeler yapıyorduk. Bu işlerle eşim ilgileniyordu. Ben işin finans bölümüne hiç bakmadım. Fikir üretip markalara reklam yapıyordum. Kesinlikle dolandırma kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik olarak kriz yaşayınca biz de ödemeleri almakta ve yapmakta sıkıntı yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler sekteye uğradı. Biz yurtdışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler yapıldı. Bunun üzerine geri döndük, kendimiz ifade vermeye geldik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
SAVCI TUTUKLUĞUN DEVAM ETMESİNİ TALEP ETTİ
Diğer tutuklu sanık Beril Talu da kesinlikle paraları geri ödememe kastı ile hareket etmediğini ileri sürdü. Duruşma savcısı ise ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
TALU ÇİFTİ TAHLİYE EDİLDİ
Duruşma sonu mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı olan "nitelikli dolandırıcılık" suçunun vasıf ve mahiyetinin değişerek "basit dolandırıcılık" suçu kapsamına girebileceği ihtimaline karşı suçun değişmesi halinde uzlaşma hükümlerinin uygulanması için dosyanın oy çokluğu ile savcılığa gönderilmesine karar verdi. Ayrıca tutuklu sanıklar Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun tahliyesine hükmetti. Tahliye kararına ise üye hakim şerh koydu.