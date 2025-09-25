"Var Böyle Tipler" adlı kanal ile tanınmışlardı! Talu çiftinin yargılandığı davada şok gelişme

"EKONOMİK KRİZDEN ÖDEMELERİ YAPAMADIK"

Duruşmada Kıvanç Talu, "ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak amacıyla alınan paralardır. Kendimiz bu reklam işinden elde ettiğimiz karı elde edince müştekilere ödemeler yapıyorduk. Bu işlerle eşim ilgileniyordu. Ben işin finans bölümüne hiç bakmadım. Fikir üretip markalara reklam yapıyordum. Kesinlikle dolandırma kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik olarak kriz yaşayınca biz de ödemeleri almakta ve yapmakta sıkıntı yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler sekteye uğradı. Biz yurtdışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler yapıldı. Bunun üzerine geri döndük, kendimiz ifade vermeye geldik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.