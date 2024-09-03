Canlı yayında cinayeti itiraf etti

ATV ekranlarında yeni sezona başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, çorba içtikten sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün (53) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Yörük'ün eşi Sebile Yörük canlı yayında gözaltına alındı.Osmaniye'de evinde çorba içtikten sonra fenalaşan ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili aklında soru işaretleri olan büyük oğlu Ömer Furkan Yörük, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde, Sebile Yörük ile sevgilisi Mustafa Samagan'ın iş birliği yaptığından şüpheleniyordu. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında Sebile Yörük, Mustafa Samagan'ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikahı kıydıklarını ve eşinin zehirlenerek öldüğünü canlı yayında söyledi. Sebile Yörük "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım" itirafında bulundu. Sebile Yörük'ün cinayet itirafı karşısında sessizliğiyle dikkat çeken Mustafa Samagan ise suçlamaları reddetti.Mustafa SamaganYayını ihbar kabul eden polis ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek Sebile Yörükçü ve Mustafa Samagan'ı canlı yayında gözaltına aldı. Yayınlarıyla gündem belirleyen Müge Anlı, bugüne dek 230 cinayeti çözüme kavuşturdu. SABAH