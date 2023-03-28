Vardarlı kardeşler birbirine düştü

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü kurucularından eski milli güreşçi ve işadamı İzzettin Vardarlı, geçen yıl aralık ayında 86 yaşında vefat etti. Vardarlı'nın vefatının ardından ilk eşinden biri erkek 4 çocuğu, ikinci evliliğinden ise 3 kızı bulunan ünlü işadamının çocukları arasında miras tartışması çıktı.Vefatından 3 yıl kadar önce geçirdiği beyin kanamasına bağlı yatağa bağımlı şekilde uzun bir hastalık dönemi geçiren Vardarlı'nın vesayeti, ikinci evliliğinden olan kızı avukat Esra Vardarlı'ya verildi. Buna rağmen ilk evlilikten olan Feyzullah Murat Vardarlı, babasının sağlık durumundan faydalanıp kız kardeşlerini şirkete almadı. Kardeşi Sena Vardarlı'nın Sarıyer'deki lüks evi ile ailenin 22 milyonluk tekstil ve inşaat şirketlerinin hisselerini üzerine geçirdiği ise sonradan ortaya çıktı.Sena Vardarlı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, suçlamaları reddeden ve babasının toplantılara katılıp imza attığını söyleyen ağabeyin, babası adına imza attığı belirlendi. Ağabeye "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıla kadar hapis istendi. Tüm üvey kardeşler de ağabeyden şikâyetçi oldu.Tanık olarak ifade veren şirket çalışanları ve işadamının yatılı hemşiresi, Vardarlı'nın rahatsızlığı nedeniyle toplantılara katılamadığını, akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor olduğunu ve felçli olduğu için imza atamayacağını söyledi.Cumhuriyet Savcısı ise bilirkişi raporlarında imzalarla ilgili mağdurun hastalığına vurgu yapıldığı, bu doğrultuda imzanın mağdura aidiyeti konusunda şüphe olduğunu belirtirken 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine atıfla sanığın beraatini talep etti. Dava karara kalırken kardeşlerin miras paylaşımı ve şirket hisselerinin ne olacağı merak konusu oldu.