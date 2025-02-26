Vardiyalı bahis şebekesi çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 2 ay süren takibin ardından şebeke elebaşı B.T.'nin, Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste K.B., K.B., M.A. ve E.Y.'nin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi. Şebeke lideri B.T.'nin, vardiyalı olarak çalışan 4 şüpheliye haftalık 8 bin lira maaş ödediği de belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lirayı bulduğu, suçtan elde edilen paranın da kripto paraya çevrildiği saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste gözaltına aldı.