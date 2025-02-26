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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Vardiyalı bahis şebekesi çökertildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Vardiyalı bahis şebekesi çökertildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 2 ay süren takibin ardından şebeke elebaşı B.T.'nin, Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste K.B., K.B., M.A. ve E.Y.'nin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi. Şebeke lideri B.T.'nin, vardiyalı olarak çalışan 4 şüpheliye haftalık 8 bin lira maaş ödediği de belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lirayı bulduğu, suçtan elde edilen paranın da kripto paraya çevrildiği saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste gözaltına aldı.

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Vardiyalı bahis şebekesi çökertildi
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