Vatan için her yerdeyiz

Türkiye'nin proaktif dış politikasını eleştiren ve yurtdışı askeri operasyonları bağlamından kopartanlar tarihi gerçekliğin de üzerini örtüyor. Milli İstihbart Teşkilatı (MİT) tarafından yayınlanan "100 Yıllık" isimli çalışma, Türkiye'nin mazlum coğrafyalarda her zaman askeri olarak varlık gösterdiğini gözler önüne seriyor.Osmanlı'ya bağlı olan Trablusgarp eyaleti, 1911 yılında İtalyanlar tarafından işgal edildiğinde, bir grup gönüllü Türk subayı, bölgeye gizlice geçti. MİT'in yayımladığı fotoğraflar arasında, bölgeye giden Enver Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yer alıyor. Fotoğraflarda, Türk subaylarının cephelerdeki mücadele görüntüleri yer alıyor.Enver Paşa'nın kurucusu olduğu Teşkilat-ı Mahsusa'nın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapmış olduğu örgütlenme faaliyetlerine ait fotoğraflar da çalışmada mevcut. MİT'in sitesinde, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu adı verilen Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarıldığı bilgisi verilirken, ordu komutanı Nuri Paşa'nın fotoğrafı da bulunuyor. "100 Yıllık"isimli çalışmada, Türk askerlerinin Suriye günleri de bulunuyor. Cemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı yıllarında cephe komutanı son Suriye Valisi olarak görev yaptığı da belirtiliyor. Yayımlanan fotoğraflarda Atatürk'ün, Halep'te bir askeri toplantı esnasında çekilmiş fotoğrafları da var.Çalışmada ayrıca, Teşkilat-ı Mahsusa'nın Doğu Afrika'daki çalışmalarına dair de bilgiler yer alıyor. Çalışmada ayrıca, Kut'ül Amare kuşatmasına dair askeri fotoğraflar da bulunuyor. Zaferde önemli pay sahibi olan Halil Kut Paşa ve Süleyman Askeri Bey'in bölgeden fotoğrafları da çalışmada yayımlandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) casusu üzerinden çıkan şifreli notaların yer aldığı 1946 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenileri eklendi. Bunlardan biri Kars Yuva Amirliği tarafından 1946'da ele geçirilen SSCB casusunun üzerinden çıkan, şifre anahtarı içeren notalar ve buna ilişkin istihbarat raporu oldu. Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:"Vasil Girigoyenko, Kars yuvasından firara teşebbüs etmişse de suçüstü yakalanmıştır. Tatbik edilen muamele sonunda, vazife ile gönderildiğini ve üzerinde çıkan notaların şifre olduğunu itiraf etmiş ve fakat henüz tam ve kat'i açıklamada bulunulmamıştır. Demiryollarında çalışan Ahmed adında birisini bulacağını, bunun vasıtası ile evvelce Sovyetler tarafından hazırlanıp yurdumuza sokulan Aleksey Petrof'a mülaki olacağını söylemektedir. Ahmed ve Aleksey münasip şekilde aranmaktadır. Neticeden ayrıca bilgi sunulacağını arz." AA