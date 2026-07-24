‘Vatan sevgisi herşeyden üstündü’

E
skişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınlarında TUSAŞ başmühendisi Muharrem Can'ın da (42) aralarında bulunduğu 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisi şehit olmuştu. Şehit Muharrem Can'ın babası İbrahim Can (74), oğlunun yapımında görev projelerin maketlerini ve özel eşyalarını evinin bir köşesinde oluşturduğu anı köşesinde özenle muhafaza ediyor. İbrahim Can, "Depremlere, sel bölgelerine, yangın bölgelerine hiç düşünmeden koşup giderdi. Vatan sevgisi onda her şeyden önemliydi. Nerede yardıma ihtiyaç olsa orada olmak isterdi. Acımız büyük. Ama oğlumla gurur duyuyorum" dedi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör