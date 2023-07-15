Vatan size minnettar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Cenk Topuz, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve diğer kurum müdürleri, dernek başkanları ve yöneticileri ile şehit yakınları katıldı. Şehitler için İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından okunan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Bir anma töreni de Yalova Polis Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Duaların okunduğu törende şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehitlikteki programın ardından Cevdet Aydın Parkı'nda açılan fotoğraf sergisi ziyaret edildi.