Vatandaşlar duruma isyan etti! Trafik kilitlendi... Maslak’ta İTÜ yoğunluğu

İstanbul'un kilit noktalarından olan Sarıyer'de sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nün kapılarından uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Kampüs içindeki okula çocuklarını bırakan veliler, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çalışanların kullandığı araçlar Borsa İstanbul yakınındaki giriş kapısı önünde uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu durum ise Katar Caddesi'nde ciddi bir trafik yarattı. Vatandaşlar ise duruma isyan etti.
TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN NEDENİ NE?
Trafik yoğunluğunun sebebi ise; İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) faaliyet gösteren bazı şirketlerin ve okulların 4 araç giriş kapısından sadece ikisini kullanabilmeleri... Konuyla ilgili İTÜ'den de yazılı bir açıklama yapıldı.
İTÜ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ARI Teknokent A.Ş.'nin üniversitemiz kampüsünde faaliyet gösterebileceği alanlar, Resmî Gazete'de yayımlanan sınırlarla belirlenmiştir. ARI Teknokent A.Ş.'nin belirlenen bu alanlar dışında herhangi bir kullanım hakkı bulunmamaktadır. Fakat ARI Teknokent A.Ş., yaptığı açıklamada üniversitemizin kendileri için belirlenen bu alanları kullandırmadığına ilişkin yanıltıcı bir söyleme başvurmaktadır. Dolayısıyla, kullanıma ilişkin kısıtlama söz konusu değildir.
Ayazağa Kampüsümüzde toplam 5 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu giriş kapıları üniversitemizin büyüklüğü ve yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında öğrencilerimizin ve personelimizin kullanması için oluşturulmuştur. ARI Teknokent A.Ş. ise kampüs alanı içerisinde belli bir bölgede yoğunlaşmış şekilde faaliyet göstermektedir. Uzun yıllardır ARI Teknokent A.Ş.'nin bu 5 kapıyı kullanması ve kampüsün tüm alanlarındaki – öğrencilerimiz için oluşturduğumuz– imkânlardan sınırsız şekilde yararlanması ciddi bir karmaşaya yol açmıştır. Süregelen bu haksız uygulama, yeni yapılan düzenlemeyle birlikte olması gereken hale getirilmiştir.
İTÜ öğrencileri ve personelinin sağlığı için temas ihtimallerini kontrol etmek ve yerleşke içinde artan trafiği yönetmek amacıyla son günlerde alınan tedbirler, iddia edildiği üzere ARI Teknokent A.Ş.'ye ve çalışanlarına, özel okul öğrenci ve velilerine yönelik değildir. Bu birimlerin konforunu sağlamak doğrudan kendi yönetimlerinin sorumluluğundadır. Diğer yandan, ARI Teknokent A.Ş. ve özel okul yönetimleri sürecin çözümüne yönelik bugüne kadar İTÜ Rektörlüğüyle herhangi bir temas kurma teşebbüsünde bulunmamıştır. Ancak, ARI Teknokent A.Ş. ve özel okul yönetimlerinin bu umursamaz tavırlarına rağmen, İTÜ Rektörlüğü her zaman paydaşlarına gereken kolaylığı ve desteği sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir.
Bu doğrultuda, öğrenci velilerinin ve ARI Teknokent A.Ş. çalışanlarının talebi göz önüne alınarak, kampüse ulaşım için araç giriş-çıkışları Etiler ve Borsa kapılarından; yaya giriş-çıkışları ise kampüsün tüm kapılarından kontrollü bir şekilde yapılacaktır."