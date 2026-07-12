Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşlar ilgiyle takip etti! Türk yıldızlarından Artvin'de gösteri uçuşu
Giriş Tarihi: 12.07.2026 17:41

Vatandaşlar ilgiyle takip etti! Türk yıldızlarından Artvin'de gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

AA Yaşam
Vatandaşlar ilgiyle takip etti! Türk yıldızlarından Artvin’de gösteri uçuşu
  • ABONE OL

Artvin'de düzenlenen "45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında planlanan etkinlikler çerçevesinde kente gelen Türk Yıldızları, olumsuz hava şartları nedeniyle dün Artvin merkezde yapmayı planladığı gösteriyi gerçekleştiremedi.

Ekip, bugün ise program kapsamında Arhavi ilçesi semalarında uçuş yaptı.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

İlçe sahilinde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık yarım saat süren gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki manevraları vatandaşların beğenisini topladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ARTVİN #TÜRK HAVA KUVVETLERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlar ilgiyle takip etti! Türk yıldızlarından Artvin'de gösteri uçuşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA