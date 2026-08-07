Vatandaşlık çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 51 zanlı hakimliğe sevk edildi!

7 şirkete el konularak kayyum atanmış, 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır." Bakan Gürlek'in açıklamalarının ardından devam eden çalışmalarda 8 zanlı daha yakalanmıştı.

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