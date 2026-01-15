Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Yeni maaş uygulaması yolda!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 13:31

Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Yeni maaş uygulaması yolda!

Vatandaşlık maaşı ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı, yeni sosyal destek düzenlemesine ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni maaş uygulamasına dair detaylar merak edilirken, başvuru şartları ve ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki vatandaşlık maaşı kimlere verilecek ve ödemeler ne zaman başlayacak?

Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Yeni maaş uygulaması yolda!
  • ABONE OL

Yeni sosyal yardım modeli olarak gündeme gelen vatandaşlık maaşı, ödeme takvimi ve kapsamıyla dikkat çekiyor. Gelir durumu belirli kriterlerin altında olan vatandaşları kapsaması beklenen uygulamaya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler bu destekten yararlanabilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sisteminin de 2026 yılında başlaması planlanıyor. Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekliyor. Teklifte sisteme ilişkin detaylar netleşmiş olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK OLAN PİLOT İLLER BELLİ OLDU MU?

Pilot uygulama sistemi 2026 yılında başlayacak. Hangi illerde başlayacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. 2027 yılında ise tüm Türkiye'de uygulanması hedefleniyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Yeni maaş uygulaması yolda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz