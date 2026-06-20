Vatanın kahraman babaları Boğaz’da maviliklerde buluştu! ‘Acımız taze, gururumuz sonsuz’

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişimine karşı canlarını siper ederek destan yazan şehitlerin emanetleri ve gaziler için Babalar Günü'ne özel anlamlı bir Boğaz turu programı düzenledi.

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişimine karşı canlarını siper ederek destan yazan şehitlerin emanetleri ve gaziler için Babalar Günü'ne özel anlamlı bir Boğaz turu programı düzenledi. Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmaya; evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit babaları, babalarının yokluğunu yüreklerinde taşıyan şehit çocukları, eşlerini şehitlik mertebesine uğurlayan vakur kadınlar ve kahraman gaziler katıldı. İstanbul Boğazı'nın mavi sularında gerçekleşen programda hem hüzün hem de gurur bir arada yaşandı.

BU GEMİDE BERABER OLMAK BÜYÜK BİR ŞEREF

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, şehitleri rahmetle anarak gazilere hayırlı ömürler diledi. Bu özel toplulukla bir arada bulunmaktan duyduğu onuru dile getiren Turan, "Bu özel grupla bugün burada birlikte olmak, büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutlayabilmek ve bu ortamın içinde bir birey olabilmek şahsım adına çok şeref veren bir durum. 15 Temmuz sürecini yaşamış, bu uğurda can vermiş ve bedel ödemiş çok kıymetli büyüklerinizle bu gemide olabilmek, bu anı yaşayabilmek bizim adımıza çok büyük şeref" ifadelerini kullandı.

DESTANIN 10. YIL PROGRAMI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, vatanın birliği ve beraberliği için en değerli varlıklarını feda eden ailelere minnettar olduklarını vurguladı. Demokrasi zaferinin 10'uncu yıl dönümü için yürütülen kapsamlı hazırlıklara değinen Turunç, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek planlamaları, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, İletişim Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan Beyefendi ile bir araya gelerek son derece verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İletişim Başkanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve 15 Temmuz Derneği'mizin iş birliğiyle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz anma programlarımızı büyük bir titizlik ve ihtimamla hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız geniş kapsamlı bir basın lansmanıyla bu programların, projelerin ve anma etkinliklerinin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

VATANIMIZ CENNETTEN BİR KÖŞE, BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direnirken yaralanan Gazi İlhan Yılmaz, o karanlık gecede Anadolu Yakası gişelerinde yaşadıklarını anlattı. Bulunduğu bölgeden 9 şehit ve 17 yaralı taşırken kendisinin de yaralandığını belirten Yılmaz, gençlere şu hayati mesajı verdi:

"Babalar Günü programı gerçekten çok naif, güzel bir düşünce. Gençlere şunu söylemek istiyorum, Türkiye cennetmekan bir yer. Üç tarafımız denizlerle kaplı, burada herkesin gözü var. Vatana, millete sahip çıkmak en büyük şey. Bizim bizden başka hiçbir dostumuz yok. 15 Temmuz değil, 20 Temmuz olsa, 25 Temmuz olsa yine çıkarım, yine çıkarız."

ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN ACIMIZ DÜNKÜ GİBİ TAZE

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna göğsünü siper ederek şehit düşen Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, aradan geçen 10 yıla rağmen hissettikleri vakur duruşu şu sözlerle ifade etti: "15 Temmuz'un üstünden 10 yıl geçti. Yaşadığımız acı ama tatlı bir acı. Bizim için bir gurur, bir şeref, bir onur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, sanki dün olmuş gibi acımız taze ama şehitlik mertebesi bize bir teselli veriyor. Oğlum vatanı için şehit düştü. 15 Temmuz Derneği de burada yalnız olmadığımızı, kocaman bir aile olduğumuzu bir kez daha hissediyoruz."

YATAĞIMIZDA ÖLMEKTENSE ÇANAKKALE RUHUYLA MEYDANLARA KOŞTUK

O gece ölümü göze alarak meydanlara çıkan isimlerden Gazi Mehmet Memiş Sidar ise Türk milletinin darbeci zihniyete karşı gösterdiği tarihi refleksi şu cümlelerle özetledi: "Biz o gece meydanlara çıkarken, Cumhurbaşkanımıza olan güvenimiz, devletimize olan güvenimiz, milletimizin birliğine olan inancımız ve askerin içindeki bu hain yapıdan, bu darbeci zihniyetten artık bıktığımız için meydanlara çıktık. Ölümü göze alarak çıktık. Yatağımızda ölmektense vatanımız için, Çanakkale ruhuyla, Kut'ül Amare ruhuyla, 'Allah Allah' diyerek meydanlara çıktık."

HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞ GÖZETMEDEN SADECE VATAN AŞKIYLA YÜRÜDÜK

Gazi eşi Asuman Sidar, 15 Temmuz gecesinin Türk milletinin hür iradesinin bir yansıması olduğunu belirtti. Eşini sokağa uğurlarken zerre tereddüt yaşamadığını dile getiren Sidar, vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu şu sözlerle vurguladı: "15 Temmuz gecesi, halkın içindeki insanların hiçbir siyasi görüş aramaksızın, tamamen kendi hür iradeleriyle, vatan aşkıyla meydanlara döküldüğü bir geceydi. Eşim sokağa çıkarken içimde hiç endişe yoktu. Onun bu gazilik unvanı bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Vatanımız bir, ülkemiz bir. Yarın bir gün yine böyle bir şey olsa, bu millet yine aynı hür iradeyle vatanına sahip çıkacaktır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör