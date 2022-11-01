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Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:47 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:47

Vatikan'dan Ne Alınır? Vatikan'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

İtalya sınırları içinde bir "şehir devleti" olarak tanımlanan Vatikan'dan ne alınır? Hristiyanlık alemi için önemli olan ve Katoliklerin merkezi kabul edilen Vatikan'da ucuz olan şeyler neler? Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve dini açıdan kutsal sayılan Vatikan'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Yaklaşık 1000 kişilik nüfusu ile dünyanın en küçük mikrodevleti olan Vatikan'dan alınması gereken ürünler neler?

Vatikan’dan Ne Alınır? Vatikan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Sınırları duvarlarla kaplı olan ve her saniye kamera ile izlendiği için oldukça güvenli bir yer olan Vatikan'dan ne alınır? Küçük, bağımsız ve aynı zamanda turistik bir ülke olan Vatikan'da ucuz olan şeyler neler? Katoliklerin ruhani lideri Papa tarafından yönetilen Vatikan'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne alınmalıdır? Gelenekleri ve hayranlık uyandıran tarihi ile ziyaretçilere muhteşem bir deneyim sunan Vatikan'ın en güzel hediyelik eşyaları neler?

Vatikan'dan Ne Alınır?

Vatikan'dan, bu küçük ülkeyi hatırlatacak çok sayıda biblo, gıda ürünü, aksesuar, dekoratif obje ve geleneksel giysi hediye olarak alınabilir. Aslında İtalya'dan getirebileceğiniz birçok ürünü, aynı şekilde Vatikan'da da bulmanız mümkündür. Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Roma toprakları içinde bulunan Vatikan, çoğunlukla dini objeleri ile dikkat çeker. Vatikan'ın neredeyse bütün sokaklarında, küçük biblolara, anahtarlıklara ve magnetlere rastlanır. Aziz Petrus Meydanı'ndan biraz uzaklaşmak ve ara sokaklara dalmak bu ürünleri bulmanız için yeterlidir. Her dükkanda küçük madalyalar, haçlar, kutsal su şişeleri, heykelcikler ve tespihler satılır. Dini semboller içermeyen kupalar, vazolar, tabaklar ve farklı renklere sahip aksesuarlar da bulunur. Vatikan'dan mutlaka alınması tavsiye edilen hediyelik eşyalar aşağıda belirtilmiştir.

Pecorino Romano Peyniri

Pecorino Romano, Vatikan yakınlarında Roma'da satılan en ünlü peynirlerden biridir. Bu geleneksel koyun peyniri, Toscano ve Lazio'dan gelir. Yenilecek kıvama gelmesi için en az 8 ay beklemesi gereken bu peynir, oldukça yoğun bir tada sahiptir.

Tonnarelli (Spaghetti Alla Chitarra)

Makarna, İtalya'yı simgeleyen en önemli yemeklerden biridir. Ancak Roma'da, "Tonnarelli" gibi farklı türleri de vardır. Görünüşü, büyük ölçüde Spagetti'ye benzer, ancak hamuru daha kalın ve şekil itibariyle boruya benzer. Bu içi boş makarna, Vatikan ve Roma çevresinde en çok tüketilen makarna çeşididir.

Kahve

Roma ve Vatikan yakınlarındaki kafelerin, kendi spesiyalitesi olan kahveleri vardır. Klasik İtalyan kahvelerinin yanı sıra, farklı tarifleri deneyebilir ve taze kavrulmuş kahveleri hediye olarak alabilirsiniz.

Borsalino Şapkaları

Bu ünlü şapka, Romalılar ve Vatikanlılar tarafından tercih edilir. Kullanımı o kadar kadar yaygındır ki, Roma'da sembolik kabul edilen ürünler arasındadır. Kış aylarında sokaklarda birçok Romalının başını kaplar. Vatikan'dan dönüşte, ağır olmayan ve fazla yer kaplamayan bir hediye olduğu için tercih edilebilir.

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Vatikan'dan Ne Alınır? Vatikan'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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