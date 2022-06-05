Ve Büşra sergi açtı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Büşra Pişginel başarı ile okulundan mezun oldu. Bitirme tezi sergisini ise Kepez Belediyesi Dokuma Sanat Galerisi'nde açtı. Açılışa Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, öğretmeni Işık Aslıhan ve Anabilim Dalı Başkanı Hanife Neris Yüksel ve sınıf arkadaşları katıldı. Duygusal anların yaşandığı sergi açılışında arkadaşları Büşra'yı dakikalarca alkışladı.Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan Büşra, lise sonrası çocukluk hayali Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne başladı. 4 yılda başarıları ile herkesin takdirini kazandı. Büşra Pişginel'in fakültedeki başarısı başta hocaları olmak üzere herkesi büyüledi. Hocası Işık Aslıhan ona bir protez kol yaptı. Büşra, heykel yaparken hocasının yaptığı protez kolu kullanarak sanat eserleri ortaya çıkardı.Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni başarı ile bitiren Büşra, akademisyen olmak istiyor. Spor ve okul hayatında yapamaz denilen her şeyi yaptığını da belirten Büşra, "Üniversite sonrası eğitimci olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Kendim gibi başarılı öğrenciler yetiştirmek istiyorum" dedi.Sanatın yanında sporda da kendinden söz ettiren Büşra Pişginel, liseden sonra paralimpik tekvandoya başlamıştı. Kısa sürede milli takıma yükselen Büşra 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Antalya Belek'te düzenlenen dünya şampiyonasında ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.