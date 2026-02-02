SON DAKİKA! Vedat Şahin cinayetinin şüphelisi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika! İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı. İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde 13 yıl önce işlenen Vedat Şahin cinayetiyle ilgili aranan E.D., İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Sedat Şahin'in kardeşi olan ve 24 Aralık 2014 tarihinde silahlı saldırıda bir koruması ile birlikte öldürülen Vedat Şahin'in suikastine karıştığı saptanan ve yakalanan E.D. ile birlikte bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Olay yerinde bulunarak olaya iştirak ettiği tespit edilen, 12 yıldır aranan ve yakalanan şüpheli E.D. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.