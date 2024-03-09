Vefalı ve sevgi dolu Satiye Anne ‘Engelli ailesine tek başına bakıyor’

Satiye Zeynelabidin genç yaşına rağmen zihinsel engelli üç çocuğu, hasta eşi, eşinin zihinsel engelli kız kardeşi ve görme özürlü kayınvalidesinin bakımını yıllardır tek başına sürdürüyor. Ailesinin tüm yükü onun omuzlarında. Zihinsel engelli 3 çocuğu, hasta eşi, eşinin zihinsel engelli kız kardeşi ve görme özürlü kayınvalidesinin tüm işlerine tek başına yetişmeye çalışıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fedakârlığı ile Kastamonu'da yılın annesi olarak gösterilen Satiye Zeynelabidin'i ziyaret etti.

Satiye anneye çiçek götürüp onun için pasta kesen jandarma ekipleri, çocuklarını da unutmadı. Çocuklarıyla oyun oynayan ekipler, onlara da çeşitli hediyeler verdi. Jandarma ekiplerinin ziyareti duygusal anların yaşattı.

3 çocuğuna, eşine, görümcesine, kayınvalidesine tek başına baktığını ifade eden Satiye Zeynelabidin, aile üyelerinin kendisinden başka kimsesinin olmadığını ifade etti.

Ailesine severek ve isteyerek baktığını kaydeden anne Satiye Zeynelabidin: "Benden başka kimseleri yok. Sabahları çocukları okula gönderiyorum. Onların okuldan gelmelerini bekliyorum. Onların yemeklerini yapıyorum. Zor oluyor ama olmuyor diyelim. Allah kolaylığını veriyor. Onlara ben severek bakıyorum. Bana bir şey olsa devletimizin bakmasını istiyorum. Sığınacakları bir yer olsa çok iyi olur. Emanet edebileceğim bir yer olsa daha iyi. Gece yatıyorum mesela her şey geliyor aklıma. Ben şimdi yatıyorum ama bana bir şey olsa bunlara kim bakar diye düşünüyorum. Uyku tutmuyor. Çoğu zaman uyuyamıyorum. Evin tüm işleri bana ait. Eşim bir yere gidemiyor. Ben de rahatsızım. Bacaklarımdan zor yürüyorum. Onların sevgisinden Allah bana güç veriyor. Eşime, çocuklarıma, görümceme, kayınvalideme bakmanın gücünü Allah veriyor bana. Allah devletimize zeval vermesin. Bana bir şey olsa gözüm arkada kalmayacak" dedi.

Satiye annenin çok özel bir anne olduğunu vurgulayan Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz: "Benim için Kastamonu'nun yüreği en güzel annesi. Çünkü hiçbir zaman şikayet etmez. Ne kadar zorluk yaşasa da hiçbir zaman dertlenmez. Çocuklarına çok düşkündür. Bu bizim için çok kıymetli. Bizleri çok mutlu ediyor. Satiye annemiz engelli kayınpederine de çok iyi baktı. Keşke onun yüreği hepimizde olsa. Herkese sevgiyle bakar. Rabbim devletimize zeval vermesin. Satiye annenin işi gerçekten çok zor. Günümüzde normal çocuklardan bile bazen şikayet ediliyor. Satiye annemin hem 3 özel bireyi hem engelli görümcesi, kayınvalidesi ve eşi var. Bu gerçekten bir kadın için çok zor. Her işi Satiye annede. Bir kadın için olağanüstü bir şey. Hiçbir destekçisi yok. Ailesinin duası var. Yine de her durumuna şükreder" şeklinde konuştu.