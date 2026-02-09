‘Veganım’ dedi tutulan balıkları denize attı

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde balık tutan 65 yasındaki Ahmet Gökçebay'ın tuttuğu balıkları, vegan bir kadın denize döktü. Yaşlı adamla bir süre tartışan kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. Balıkçıların uğrak mekanı Galata Köprüsü'nde amatör balıkçı 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, dün yaklaşık bir kova balık tuttu. Öğle saatlerinde yaşlı balıkçının yanına gelen ve vegan olduğunu söyleyen bir kadın, balıkları denize döktü.

Neye uğradığını şaşıran yaşlı balıkçı, saatlerce verdiği emeğin bir anda yok edilmesine tepki gösterince gerginlik yaşandı. Kendisini "Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin" sözleriyle savunan kadın, Gökçebay'ın haklı itirazlarına "Sana bir tane koyarım" diyerek saygısızca karşılık verdi. Satın alacağını vaat ettiği balıkların parasını da "Param vok" diverek ödemeven kadın çevredeki vatandaşların tepkisi artınca hızla olay yerinden uzaklaştı.