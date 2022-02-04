Vekil Toprak, THY Başkanı Bolat ile bir araya geldi

Adıyaman'a yapılan uçak seferlerinin görüşüldüğü ziyaretle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak; "Yakın bir zamanda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat bey atandı. Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundum, Allah hayırlı uğurlu eylesin, yeni görevinde başarılar diliyorum. Ziyaretimiz esnasında Adıyaman'a düzenlenen uçuşlar hakkında görüşmeler yaptık. İlimize haftada 3 kez Ankara, İstanbul yeni havaalanına haftanın her günü, Sabiha Gökçen havaalanına ise haftada üç gün karşılıklı seferler yapılmakta. Vatandaşlarımızdan bizlere iletilen talepleri, uçak bilet fiyatları konusunda sayın başkanla istişarede bulunduk. Kendisine tekrar hayırlı olsun der görevinde başarılar dilerim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yollarının yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Fatih Toprak ile Adıyaman'a düzenlenen uçak seferleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Adıyaman'daki vatandaşlarımızın uçak seferlerinden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Ziyaretlerinden ötürü AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.