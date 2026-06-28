Velayeti Yunan anneye verilen Aren açlıktan öldü

Yunanistan'da hayatını kaybeden Türk - Yunan vatandaşı Aren Eren'in (4) otopsi raporunda, küçük kızın vefatına uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliğinin sebep olduğu belirtildi. Ölümün ise hastaneye başvurudan en az 48 saat önce gerçekleşmiş olabileceği dosyaya girdi. 23 Nisan 2022 doğumlu küçük Aren'in, boşanma süreci sonrası velayetinin annede kaldığı, bir dönem Türkiye'de babası ve babaannesinin yanında yaşadığı, ardından Yunanistan'a götürüldüğü belirtildi. Süreçte babanın cezaevine girdiği, bu dönemde velayet ve teslim süreçlerinin değiştiği ifade edildi.

İKİZLER TÜRKİYE'YE VERİLMELİ

Acılı baba Huday Can Eren, "2023 yılından beri boşanma aşamasındayız. Bir süreçte cezaevine girdim ve bu dönemde çocuğum annesine verildi. Uzun süre oğlumdan haber alamadım. 22 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığı oğlumun öldüğünü tebliğ etti. Ölümünü aylar sonra öğrendim. Daha sonra oğlumun aç bırakılarak öldürüldüğünü öğrendim. Buradan giderken 22 kiloydu, vefat ettiğinde ise 9 kiloya düştüğünü öğrendim. Diğer ikiz çocuklarımın Türkiye'ye getirilmesini ve davanın burada görülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Anne F. İ. hakkında ise "Bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal" gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği, adli sürecin Yunanistan'da devam ettiği bildirildi.