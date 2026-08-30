Veli Ağbaba’ya 20 milyon lira tehdidi! İstanbul’dan Malatya’ya adam gönderdiler: 4 şüpheli tutuklandı

AĞBABA AİLESİNE WHATSAPP ÜZERİNDEN TEHDİT

İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak "Aysun Hanım'a ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.

"YEĞENİNE KOKAİN SATTIM, 20 MİLYON TL DAHA ALACAĞIM VAR"

Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Şahsın, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında inceleniyor.

PARA ÖDENMEZSE MELİD OTEL'E ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETTİLER

İddiaya göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi. Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Şahsın, Malatya'da başka adamlarının da bulunduğunu ve para ödenmezse aile bireylerine zarar verebileceklerini söylediği kayıtlara geçti.