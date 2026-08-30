Veli Ağbaba’ya 20 milyon lira tehdidi! İstanbul’dan Malatya’ya adam gönderdiler: 4 şüpheli tutuklandı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik dikkat çekici bir tehdit soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile aileye ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine göre, yurt dışı numaralardan WhatsApp üzerinden ulaşan ve kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıtan kişi, Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu öne sürdü. Paranın ödenmemesi hâlinde aileye ait Melid Otel'e ve aile bireylerine zarar verileceği tehdidinde bulunulduğu, bu amaçla Doğukan Şengezen'in İstanbul'dan Malatya'ya gönderildiğinin söylendiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında Doğukan Şengezen'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. 24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine başvuruldu.
AĞBABA AİLESİNE WHATSAPP ÜZERİNDEN TEHDİT
İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak "Aysun Hanım'a ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.
"YEĞENİNE KOKAİN SATTIM, 20 MİLYON TL DAHA ALACAĞIM VAR"
Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Şahsın, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında inceleniyor.
PARA ÖDENMEZSE MELİD OTEL'E ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETTİLER
İddiaya göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi. Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Şahsın, Malatya'da başka adamlarının da bulunduğunu ve para ödenmezse aile bireylerine zarar verebileceklerini söylediği kayıtlara geçti.
"DOĞUKAN'I İSTANBUL'DAN MALATYA'YA BİZ GÖNDERDİK"
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Doğukan Şengezen ismi oldu. Arayan kişinin, Melid Otel'e yönelik tehdidi gerçekleştirmek amacıyla Doğukan Şengezen'i İstanbul'dan Malatya'ya gönderdiğini söylediği belirtildi. Aynı kişinin, Şengezen'in polis tarafından yakalanmasını ise kendilerinin ihbar edilmiş olmasına bağladığı ifade edildi. Bu beyanların ardından güvenlik birimleri Şengezen ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını derinleştirdi.
10 AYRI ARANMA KAYDIYLA YAKALANDI
Doğukan Şengezen'in daha önce, 20 Ağustos 2026 tarihinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandığı ortaya çıktı. Şengezen hakkında; kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise dikkat çekici materyaller ele geçirildi.
2 GLOCK, UZUN ŞARJÖRLER VE TABANCAYI OTOMATİKLEŞTİREN APARAT
Doğukan Şengezen'in adresindeki aramalarda; 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve 1 adet tabanca otomatikleştirme aparatı ele geçirildi. Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi. Şengezen, bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak birkaç gün sonra Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında isminin yeniden ortaya çıkması üzerine bu kez kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
3 ADRESE OPERASYON: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Doğukan Şengezen'in ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen, Yasin Karacan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait bir GSM hattının cihazda takılı vaziyette bulunduğu belirlendi.
TEHDİTTE YURT DIŞI HATLARI KULLANILDI
Soruşturma kapsamında tehdit için kullanıldığı belirtilen iletişim altyapısı da mercek altına alındı. Kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin tehdit görüşmelerinde iki ayrı +63 ülke kodlu yurt dışı numara kullandığı belirlendi. Şüphelilerden ele geçirilen hatlar arasında ise +44 ülke kodlu birden fazla GSM hattının bulunduğu tespit edildi. Doğukan Şengezen ve Mehmet Hasar'a ait olduğu değerlendirilen ayrı +44 kodlu numaralar da soruşturma dosyasına girdi. Yurt dışı hatlarının şüpheliler arasındaki iletişimde ve tehdit sürecinde nasıl kullanıldığı teknik incelemelerle araştırılıyor.
4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında; kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin kimliği, yurt dışı hatlarının gerçek kullanıcıları, şüphelilerin aralarındaki bağlantılar ve Veli Ağbaba'nın ailesine yönelik tehdit planının tüm boyutlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor. Öte yandan, tehdit görüşmelerinde dile getirilen uyuşturucu satışı, 5 milyon TL'lik önceki ödeme ve 20 milyon TL'lik alacak iddialarının doğruluğuna ilişkin de ayrıca adli inceleme yapıldığı belirtiliyor.