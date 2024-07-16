Veli Eren 1 yıldır kayıp

Marangoz Mehmet Atay ile internetten kıyafet satan Ebru Atay (47) çiftinin 2 erkek çocuğundan büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, geçen yıl 15 Temmuz'da İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla beraber Alaçatı'daki eğlence merkezine geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Atay'ın, kendisini merak etmemelerini ve Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Eve dönmeyen oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Atay'ın kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen talihsiz gençten bir ses çıkmadı.