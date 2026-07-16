Veli Eren üç yıldır kayıp

İzmir Karşıyaka
'da yaşayan Mehmet Atay ile Ebru Atay çiftinin diş protez laboratuvarında oğulları Veli Eren Atay (19), 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme'ye gitti. Birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı 02.30 sıralarında ayrılırken Atay mekândan 04.00'te çıktı. Son konuştuğu annesine "16 Temmuz Pazar 14.00, 15.00 gibi gelirim" diyen Eren'in arkadaşları onu pazar sabahı 06.00'da Delikli Koy'da kaybettiği telefonunu ararken gördüklerini söyledi. Kaybolmasının üzerinden tam 3 yıl geçmesine rağmen talihsiz gençten bir ses çıkmadı. Soruşturma kapsamında Atay'ın telefonu Manisa'da bir ailede bulundu. Yetkililer soruşturmanın nereye gittiğinin tespit edilemediğini belirtti. Yardım çağrısında bulunan acılı anne Ebru Atay, "Tam 3 yıl oldu. Veli Eren Atay'dan hâlâ bir haber yok. Bir annenin ve babanın yüreği tam 3 yıldır aynı acıyla yanıyor. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek
'e sesleniyoruz. Veli Eren Atay dosyası yeniden ele alınsın. Bu dosya raflarda tozlanmasın" dedi.