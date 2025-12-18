VELİAHT KORKUT KİMDİR? Saygın Soysal kaç yaşında, aslen nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı?

Veliaht dizisine taze bir kan geliyor. Karizmatik ve gizemli bir karakter olan Korkut Hemşinli'nin yerine topluluğun başına geliyor. Karakter, bu akşamki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizideki güç dengelerini sarsması beklenen Korkut rolüne Saygın Soysal hayat verecek. İşte, tüm merak edilenler: