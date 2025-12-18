Haberler Yaşam Haberleri VELİAHT KORKUT KİMDİR? Saygın Soysal kaç yaşında, aslen nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı?
Veliaht, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilerin heyecanını yükseltmeye hazırlanıyor. Dizinin hikayesine fırtına gibi bir giriş yapacak olan Korkut karakteri, şimdiden merak konusu oldu. Karakteri canlandıracak olan başarılı oyuncu Saygın Soysal Veliaht’ın kadrosuna dahil oldu. Peki, Veliaht Korkut kimdir? Saygın Soysal kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte yeni karaktere ve oyuncuya dair tüm detaylar.

Veliaht dizisine taze bir kan geliyor. Karizmatik ve gizemli bir karakter olan Korkut Hemşinli'nin yerine topluluğun başına geliyor. Karakter, bu akşamki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizideki güç dengelerini sarsması beklenen Korkut rolüne Saygın Soysal hayat verecek. İşte, tüm merak edilenler:

VELİAHT KORKUT KİMDİR?

Diziye bu akşam dahil olacak olan Korkut, hikayeye karanlık ve stratejik bir derinlik katacak. Geçtiğimiz bölüm diziden ayrılan Hemşinli karakterinin yerine Karadenizlilerin başına geçmesi beklenen karakter fragmanla birlikte merak uyandırdı.

VELİAHT'IN KORKUT'U SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

21 Mayıs 1982 Ankara doğumlu oyuncu Saygın Soysal, Baba tarafından Çaykaralı, anne tarafından ise Çankırı Ilgazlıdır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümü mezunudur.

SAYGIN SOYSAL DİZİLERİ

Güz Yangını

Kırık Kanatlar

Hatırla Sevgili

Asi

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Türkan

Al Yazmalım

Muhteşem Yüzyıl

Tatar Ramazan

Kara Para Aşk

Yok Olan

Payitaht Abdülhamid

Çukur

Nöbet

Maraşlı

Ateş Kuşları

Veliaht

